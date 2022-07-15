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Сегодня, 19:22

«Рома» может взять Вейналдума в аренду у «ПСЖ»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник Джорджиньо Вейналдум не входит в планы нового главного тренера «ПСЖ» Кристофа Галтье, сообщает журналист Маттео Моретто.

«Рома» может взять игрока в аренду на сезон. При этом «ПСЖ» будет выплачивать голландскому хавбеку половину его нынешней заработной платы.

По окончании сезона-2020/21 футболист ушел из «Ливерпуля» на правах свободного агента и подписал контракт с «ПСЖ».

В прошлом сезоне полузащитник забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 38 матчах за парижан. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Джорджиньо Вайналдум
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Рома
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