«Рома» может взять Вейналдума в аренду у «ПСЖ»
Полузащитник Джорджиньо Вейналдум не входит в планы нового главного тренера «ПСЖ» Кристофа Галтье, сообщает журналист Маттео Моретто.
«Рома» может взять игрока в аренду на сезон. При этом «ПСЖ» будет выплачивать голландскому хавбеку половину его нынешней заработной платы.
По окончании сезона-2020/21 футболист ушел из «Ливерпуля» на правах свободного агента и подписал контракт с «ПСЖ».
В прошлом сезоне полузащитник забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 38 матчах за парижан. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
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12
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13
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|0-0
|0
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14
|Эмполи
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|0
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|0-0
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15
|Сампдория
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|0
|0-0
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16
|Специя
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|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
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19
|Кремонезе
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
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Верона – Наполи
|- : -
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Ювентус – Сассуоло
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