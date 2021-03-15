Кьеллини считает, что «Ювентус» может побороться за чемпионство в Италии

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини высказался о шансах команды на чемпионство после победы в матче 27-го тура чемпионата Италии (3:1).

«Мы должны отодвинуть разговоры на второй план и сохранять единство. Будем верить в победу в чемпионате до самого конца. Нам всё ещё по силам добиваться успеха.

После матча с «Порту» у нас состоялся разговор в раздевалке. Нам не нужно говорить, мы хотим отвечать на поле, и сегодня нам это удалось. В первую очередь — Роналду. Что касается борьбы за чемпионство, нам нужно думать только о себе. Посмотрим, в каком мы будем положении перед встречей с «Интером» в предпоследнем туре", — цитирует Tuttosport Кьеллини.

14 марта «Ювентус» одержал победу в матче с «Кальяри» в рамках 27-го тура чемпионата Италии со счетом 3:1. Нападающий Криштиану Роналду оформил хет-трик в матче.

«Ювентус», набрав 55 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии.