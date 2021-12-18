«Наполи» хочет подписать защитника «Тоттенхэма» Санчеса
«Наполи» интересуется защитником «Тоттенхэма» Давинсоном Санчесом, сообщает Calcio In Pillole.
По информации источника, итальянский клуб определил 25-летнего колумбийца как одну из главных целей на зимнее трансферное окно и видит в нем замену Костасу Маноласу, который ушел в «Олимпиакос».
В сезоне-2021/22 Санчес провел 13 матчей за «Тоттенхэм», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 32 миллиона евро.
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Дополнительная информация:
https://www.calcioinpillole.com/calciomercato-napoli-serve-un-difensore-per-sostituire-manolas-i-nomi/
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