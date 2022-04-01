Калиду Кулибали рассказал о настрое «Наполи» на остаток сезон

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали рассказал о настрое команды на остаток сезона.

«Чем ближе к цели, тем сложнее игры. Нам предстоит сыграть восемь финалов. Это будет тяжело, но у нас есть мечта — сделать великое дело для неаполитанцев и города. Нужно выиграть восемь матчей, как мы это сделали в начале сезона — в таком случае Скудетто будет нашим с 90-процентной вероятностью», — цитирует Кулибали Calcio News 24.

«Наполи» идет на втором месте в турнирной таблице серии А, набрав 63 очка. 3 апреля команда сыграет с «Аталантой». Начало — в 16.00 (мск).