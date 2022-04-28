Защитник «Интера» Стефан де Врей может перейти в «Манчестер Сити»
Защитник «Интера» Стефан де Врей может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает Calciomercato. В футболисте заинтересован «Манчестер Сити», клуб готов заплатить 40 миллионов евро за его трансфер.
По данным источника, миланцы отпустят игрока, так как его контракт рассчитан до лета 2023 года. Если «Интеру» поступит выгодное предложение, они продадут защитника по выгодной цене.
Ранее сообщалось, что игроком также интересуется «Тоттенхэм».
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|
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|34
|21
|9
|4
|72-28
|72
|
3
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|34
|20
|7
|7
|61-30
|67
|
4
|Ювентус
|34
|19
|9
|6
|52-30
|66
|
5
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|34
|17
|7
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|58
|
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|56
|
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|55
|
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|
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|10
|12
|59-55
|46
|
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|34
|11
|11
|12
|42-36
|44
|
12
|Удинезе
|34
|10
|13
|11
|53-52
|43
|
13
|Болонья
|34
|11
|9
|14
|39-48
|42
|
14
|Эмполи
|34
|9
|10
|15
|45-62
|37
|
15
|Специя
|34
|9
|6
|19
|34-59
|33
|
16
|Сампдория
|34
|8
|6
|20
|41-57
|30
|
17
|Кальяри
|34
|6
|10
|18
|31-62
|28
|
18
|Дженоа
|34
|3
|16
|15
|25-54
|25
|
19
|Салернитана
|33
|6
|7
|20
|28-70
|24
|
20
|Венеция
|33
|5
|7
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|27-61
|22
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|30.04
|16:00
|
Кальяри – Верона
|- : -
|30.04
|16:00
|
Наполи – Сассуоло
|- : -
|30.04
|19:00
|
Сампдория – Дженоа
|- : -
|30.04
|21:45
|
Специя – Лацио
|- : -
|1.05
|13:30
|
Ювентус – Венеция
|- : -
|1.05
|16:00
|
Милан – Фиорентина
|- : -
|1.05
|16:00
|
Эмполи – Торино
|- : -
|1.05
|19:00
|
Удинезе – Интер
|- : -
|1.05
|21:45
|
Рома – Болонья
|- : -
|2.05
|21:45
|
Аталанта – Салернитана
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|26
|
|
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Ювентус
|23
|
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Лаутаро Мартинес
Интер
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|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|9
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|9
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Адама Сумаоро
Болонья
|25
|2
|5
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|25
|1
|10
|
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Специя
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|6
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