Защитник «Интера» Стефан де Врей может перейти в «Манчестер Сити»

Защитник «Интера» Стефан де Врей может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает Calciomercato. В футболисте заинтересован «Манчестер Сити», клуб готов заплатить 40 миллионов евро за его трансфер.

По данным источника, миланцы отпустят игрока, так как его контракт рассчитан до лета 2023 года. Если «Интеру» поступит выгодное предложение, они продадут защитника по выгодной цене.

Ранее сообщалось, что игроком также интересуется «Тоттенхэм».