«Интер» готов предложить Пауло Дибале контракт до 2026 года

«Интер» предложил нападающему «Ювентуса» Пауло Дибале контракт на 4 года, сообщает TuttoJuve.

По данным источника, миланцы готовы подписать контракт с 28-летним футболистом до 2026 года с зарплатой в 6 миллионов евро в год. Столько же в «Интере» получает Лаутаро Мартинес и Марцело Брозович.

Напомним, что этим летом Дибала станет свободным агентом. В этом сезоне футболист провел в серии А 25 матчей, в которых отметился девятью забитыми мячами и пятью ассистами.