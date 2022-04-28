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Сегодня, 08:25

Бакайоко может вернуться из «Милана» в «Челси»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник Темуе Бакайоко может вернуться из «Милана» в «Челси» по окончании сезона, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, итальянский клуб, арендовавший 27-летнего француза у лондонцев, не планирует выкупать футболиста. При этом опция обязательного выкупа в размере 15 миллионов евро, привязанная к количеству сыгранных игроком матчей, уже не может быть активирована.

В «Милане» не рассчитывают на Бакайоко и собираются заменить его Томмасо Побегой, который в этом сезоне играет в аренде за «Торино».

В сезоне-2021/22 Бакайоко принял участие в 17 матчах «Милана» и не отличился результативными действиями. Футболист не играл с 17 января 2022 года — тогда он провел полную игру против «Специи» (1:2).

Темуе Бакайоко
Футбол
ФК Милан
ФК Челси
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2
 Интер 34 21 9 4 72-28 72
3
 Наполи 34 20 7 7 61-30 67
4
 Ювентус 34 19 9 6 52-30 66
5
 Рома 34 17 7 10 55-40 58
6
 Лацио 34 16 8 10 66-50 56
7
 Фиорентина 34 17 5 12 54-46 56
8
 Аталанта 34 15 10 9 61-43 55
9
 Верона 34 13 10 11 59-51 49
10
 Сассуоло 34 12 10 12 59-55 46
11
 Торино 34 11 11 12 42-36 44
12
 Удинезе 34 10 13 11 53-52 43
13
 Болонья 34 11 9 14 39-48 42
14
 Эмполи 34 9 10 15 45-62 37
15
 Специя 34 9 6 19 34-59 33
16
 Сампдория 34 8 6 20 41-57 30
17
 Кальяри 34 6 10 18 31-62 28
18
 Дженоа 34 3 16 15 25-54 25
19
 Салернитана 33 6 7 20 28-70 24
20
 Венеция 33 5 7 21 27-61 22
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30.04 16:00
Кальяри – Верона
 - : -
30.04 16:00
Наполи – Сассуоло
 - : -
30.04 19:00
Сампдория – Дженоа
 - : -
30.04 21:45
Специя – Лацио
 - : -
1.05 13:30
Ювентус – Венеция
 - : -
1.05 16:00
Милан – Фиорентина
 - : -
1.05 16:00
Эмполи – Торино
 - : -
1.05 19:00
Удинезе – Интер
 - : -
1.05 21:45
Рома – Болонья
 - : -
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Аталанта – Салернитана
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 26
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Ювентус

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

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П
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Сассуоло

 9
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Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 9
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 8
И К Ж
Адама Сумаоро

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 25 2 5
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

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 25 1 10
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