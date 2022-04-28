Бакайоко может вернуться из «Милана» в «Челси»

Полузащитник Темуе Бакайоко может вернуться из «Милана» в «Челси» по окончании сезона, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, итальянский клуб, арендовавший 27-летнего француза у лондонцев, не планирует выкупать футболиста. При этом опция обязательного выкупа в размере 15 миллионов евро, привязанная к количеству сыгранных игроком матчей, уже не может быть активирована.

В «Милане» не рассчитывают на Бакайоко и собираются заменить его Томмасо Побегой, который в этом сезоне играет в аренде за «Торино».

В сезоне-2021/22 Бакайоко принял участие в 17 матчах «Милана» и не отличился результативными действиями. Футболист не играл с 17 января 2022 года — тогда он провел полную игру против «Специи» (1:2).