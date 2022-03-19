Gazzetta dello Sport: Рюдигер согласовал контракт с «Ювентусом» на 4 года

Защитник «Челси» Рюдигер согласовал контракт с «Ювентусом» на 4 года

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер согласовал контракт с «Ювентусом», сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 29-летний немец договорился о переходе в итальянский клуб на правах свободного агента летом и подпишет контракт с новой командой на 4 года.

В сезоне-2021/22 Рюдигер провел 41 матч за «Челси», на его счету 3 гола и 4 результативных передачи. Контракт футболиста с лондонским клубом действует до конца июня 2022 года.