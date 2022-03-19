«Оставляйте свои пожелания в комментариях». «Фиорентина» поздравила Кокорина с днем рождения

«Фиорентина» поздравила своего нападающего Александра Кокорина с днем рождения. Сегодня россиянину исполнился 31 год.

«С днем рождения, Александр Кокорин. Оставляйте свои пожелания в комментариях», — говорится в сообщении клуба в Twitter.

Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года. Всего за итальянский клуб футболист провел 10 матчей, отыграв в общей сложности 212 минут.

Ранее он выступал за «Динамо», «Анжи», «Зенит» и «Спартак». Кокорин является участником чемпионатов Европы 2012, 2016 годов и чемпионата мира 2014 года в составе сборной России.