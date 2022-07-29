Защитник «Аталанты» и сборной Аргентины Паломино оспорит положительный допинг-тест
Защитник «Аталанты» и сборной Аргентины Хосе Луис Паломино оспорит положительный допинг-тест, сообщает пресс-служба бергамасков.
32-летний аргентинец запросил встречные анализ первоначального теста и документацию, чтобы их можно было изучить на предмет возможных нарушений.
«Учитывая деликатность ситуации, по согласованию с игроком и его адвокатами, мы призываем всех уважать частную жизнь семьи Паломино, которые особенно потрясены ситуацией, которая глубоко ранит не только на профессиональном уровне, но и на человеческом уровне. Мы по-прежнему убеждены, что невиновность игрока может быть доказана», — сказано в заявлении клуба.
26 июля стало известно, что антидопинговое агентство Италии обнаружило у Паломино анаболический стероид нандролон. Футболист временно отстранен от тренировок и матчей «Аталанты».
В прошлом сезоне защитник провел за клуб 45 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. 32-летний Паломино был вызван в расположение сборной Аргентины.
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|Милан
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2
|Интер
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3
|Наполи
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4
|Ювентус
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5
|Лацио
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6
|Рома
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7
|Фиорентина
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8
|Аталанта
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9
|Верона
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10
|Торино
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11
|Сассуоло
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|0-0
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12
|Удинезе
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13
|Болонья
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|0-0
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14
|Эмполи
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|0-0
|0
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15
|Сампдория
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|0-0
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16
|Специя
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|0-0
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17
|Салернитана
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|0
|0-0
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18
|Лечче
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|0-0
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19
|Кремонезе
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20
|Монца
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
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Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
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Ювентус – Сассуоло
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