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Защитник «Аталанты» и сборной Аргентины Паломино оспорит положительный допинг-тест

Руслан Минаев
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Защитник «Аталанты» и сборной Аргентины Хосе Луис Паломино оспорит положительный допинг-тест, сообщает пресс-служба бергамасков.

32-летний аргентинец запросил встречные анализ первоначального теста и документацию, чтобы их можно было изучить на предмет возможных нарушений.

«Учитывая деликатность ситуации, по согласованию с игроком и его адвокатами, мы призываем всех уважать частную жизнь семьи Паломино, которые особенно потрясены ситуацией, которая глубоко ранит не только на профессиональном уровне, но и на человеческом уровне. Мы по-прежнему убеждены, что невиновность игрока может быть доказана», — сказано в заявлении клуба.

26 июля стало известно, что антидопинговое агентство Италии обнаружило у Паломино анаболический стероид нандролон. Футболист временно отстранен от тренировок и матчей «Аталанты».

В прошлом сезоне защитник провел за клуб 45 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. 32-летний Паломино был вызван в расположение сборной Аргентины.

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