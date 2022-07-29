Агент Сафонов считает, что Кокорин может быть востребован в РПЛ

Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может быть востребован в РПЛ.

«Он способен спокойно выступать за любую команду из первой восьмерки премьер-лиги. Да, пусть ему уже 31 год, но он до сих пор обладает высокой скоростью и не потерял это качество. У нас такой уровень чемпионата, что Кокорин тут будет на первых ролях», — цитирует агента RT.

Ранее бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло назвал Кокорина «нереализованным талантом».

Ранее 31-летний форвард не попал в состав «Фиорентины» на второй предсезонный сбор.

Кокорин перешел в итальянский клуб из «Спартака» в январе 2021 года. В сезоне-2021/22 игрок принял участие в 7 матчах «фиалок» и не отличился результативными действиями.

В составе сборной России Кокорин провел 47 матчей и забил 12 голов.