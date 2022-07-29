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Сегодня, 11:38

«Рома» арендует Вейналдума у «ПСЖ» с обязательством выкупа за 10 миллионов евро

Руслан Минаев
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«Рома» арендует полузащитника «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдума, утверждает SportItalia и Sky Sport Italia. В соглашении будет прописана опция обязательного выкупа за 10 миллионов евро.

По данным источников, единственным вопросом, который обсуждают клубы является выплата зарплаты 31-летнего голландца, которая составляет 7 миллионов евро в сезон. «Рома» надеется, что 50 процентов суммы оплатит «ПСЖ».

В прошлом сезоне Вейналдум забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 38 матчах за «ПСЖ».

Джорджиньо Вайналдум
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Рома
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