«Рома» арендует Вейналдума у «ПСЖ» с обязательством выкупа за 10 миллионов евро
«Рома» арендует полузащитника «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдума, утверждает SportItalia и Sky Sport Italia. В соглашении будет прописана опция обязательного выкупа за 10 миллионов евро.
По данным источников, единственным вопросом, который обсуждают клубы является выплата зарплаты 31-летнего голландца, которая составляет 7 миллионов евро в сезон. «Рома» надеется, что 50 процентов суммы оплатит «ПСЖ».
В прошлом сезоне Вейналдум забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 38 матчах за «ПСЖ».
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13
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|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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15
|Сампдория
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
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|0
|0
|0-0
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17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
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20
|Монца
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
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Ювентус – Сассуоло
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