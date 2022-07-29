«Рома» арендует Вейналдума у «ПСЖ» с обязательством выкупа за 10 миллионов евро

«Рома» арендует полузащитника «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдума, утверждает SportItalia и Sky Sport Italia. В соглашении будет прописана опция обязательного выкупа за 10 миллионов евро.

По данным источников, единственным вопросом, который обсуждают клубы является выплата зарплаты 31-летнего голландца, которая составляет 7 миллионов евро в сезон. «Рома» надеется, что 50 процентов суммы оплатит «ПСЖ».

В прошлом сезоне Вейналдум забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 38 матчах за «ПСЖ».