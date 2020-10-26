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«Ювентусу» не нужна пощечина, чтобы проснуться». Пирло — о ничьей с «Вероной»

01:36
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Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло подвел итоги матча 5-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (1:1).

— Наш первый тайм не был достаточно агрессивным, но все же мы создавали моменты, — приводит слова Пирло Sky Sport Italia. — Мы хорошо отреагировали на то, как они взяли на себя инициативу, но нам не нужна пощечина, чтобы проснуться и начать играть интенсивно.

Мы старались избегать их высокого прессинга, и во втором тайме это получалось лучше. С ними тяжело, мы могли выступить лучше.

Мы можем сыграть в атаке с Роналду, Моратой или Дибалой, в зависимости от характеристик. Классическая позиция Роналду — начать немного левее и двигаться к центру. Дибала и Кулушевски тоже могут это сделать.

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