"Ювентус" заплатил агенту Джана больше, чем представителю Роналду

Стала известна сумма, которую "Ювентус" заплатил агентам футболистов в качестве комиссионных за первую половину сезона-2018/19.

Самым дорогим по суммам агентских стал трансфер полузащитника "Ливерпуля" Эмре Джана. Напомним, что немец перешел в туринский клуб на правах свободного агентом, но "Юве" выплатил его представителю 15,9 миллиона евро.

Агент Криштиану Роналду Жорже Мендеш получил 11,5 миллиона, представителю Миралема Пьянича заплатили 2,2 миллиона за продление контракта.

Всего "Ювентус" потратил на комиссионные около 37 миллионов евро.

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