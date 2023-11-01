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Сегодня, 03:13

Салуквадзе: «Хвича может стать самым великим грузинским футболистом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник «Рубина» Лаша Салуквадзе прокомментировал 17-е место полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в номинации на «Золотой мяч».

«То, что Кварацхелия занял 17-е место в номинации на «Золотой мяч» — большое событие для грузинского футбола. Думаю, любители футбола из России тоже рады за Хвичу. Я рад, что у нас есть такой футболист, у Квары еще все впереди. Его карьера в Европе только начинается. Хвича может стать самым великим грузинским футболистом и превзойти Каху Каладзе», — цитирует Metaratings.ru Салуквадзе.

В прошлом сезоне Хвиа забил 14 голов и сделал 14 результативных передач в 43 матчах за «Наполи».

Источник: https://metaratings.ru/news/salukvadze-kvarackheliya-mozhet-stat-samym-velikim-gruzinskim-futbolistom-dumayu-v-rossii-tozhe-rady-za-khvichu-300781/
Лаша Салуквадзе
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
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«Болонья» обыграла «Верону» в Кубке Италии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 10 8 1 1 25-5 25
2
 Ювентус 10 7 2 1 16-6 23
3
 Милан 10 7 1 2 18-11 22
4
 Аталанта 10 6 1 3 18-8 19
5
 Наполи 10 5 3 2 22-12 18
6
 Фиорентина 10 5 2 3 18-14 17
7
 Лацио 10 5 1 4 13-12 16
8
 Болонья 10 3 6 1 11-8 15
9
 Рома 10 4 2 4 20-13 14
10
 Монца 10 3 4 3 9-9 13
11
 Лечче 10 3 4 3 10-12 13
12
 Фрозиноне 10 3 3 4 15-17 12
13
 Торино 10 3 3 4 7-12 12
14
 Дженоа 10 3 2 5 11-14 11
15
 Сассуоло 10 3 2 5 13-17 11
16
 Верона 10 2 2 6 6-12 8
17
 Удинезе 10 0 7 3 6-14 7
18
 Эмполи 10 2 1 7 3-19 7
19
 Кальяри 10 1 3 6 9-21 6
20
 Салернитана 10 0 4 6 6-20 4
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Болонья – Лацио
 - : -
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 - : -
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 - : -
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Милан – Удинезе
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 - : -
5.11 17:00
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Виктор Осимхен

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Интер

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Сассуоло

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Милан

 7 1 1
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