«Ювентус» ведет переговоры с Маккенни о новом контракте

«Ювентус» ведет переговоры с представителями полузащитника Уэстона Маккенни о продлении контракта, сообщил в Twitter журналист Маттео Моретто.

На данный момент стороны далеки от заключения соглашения. Нынешний договор рассчитан до лета 2025 года.

В этом сезоне 25-летний Маккенни сыграл в 31 матче во всех турнирах и сделал 10 голевых передач.