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Сегодня, 03:00

«Ювентус» ведет переговоры с Маккенни о новом контракте

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Ювентус» ведет переговоры с представителями полузащитника Уэстона Маккенни о продлении контракта, сообщил в Twitter журналист Маттео Моретто.

На данный момент стороны далеки от заключения соглашения. Нынешний договор рассчитан до лета 2025 года.

В этом сезоне 25-летний Маккенни сыграл в 31 матче во всех турнирах и сделал 10 голевых передач.

Футбол
ФК Ювентус
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 31 26 4 1 75-15 82
2
 Милан 31 21 5 5 60-34 68
3
 Ювентус 31 18 8 5 45-24 62
4
 Болонья 31 16 10 5 45-25 58
5
 Рома 31 16 7 8 56-35 55
6
 Аталанта 30 15 5 10 55-34 50
7
 Лацио 32 15 4 13 41-35 49
8
 Наполи 31 13 9 9 48-38 48
9
 Торино 31 11 11 9 31-29 44
10
 Фиорентина 30 12 7 11 42-35 43
11
 Монца 31 11 9 11 34-41 42
12
 Дженоа 31 9 11 11 34-38 38
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 Кальяри 31 7 9 15 32-52 30
14
 Лечче 31 6 11 14 26-48 29
15
 Удинезе 31 4 16 11 30-47 28
16
 Эмполи 31 7 7 17 25-47 28
17
 Верона 31 6 9 16 28-42 27
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 Фрозиноне 31 6 8 17 38-61 26
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 Салернитана 32 2 9 21 26-68 15
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