Луис Альберто объявил об уходе из «Лацио»

Нападающий «Лацио» Луис Альберто сообщил, что покинет римский клуб этим летом.

«Я знаю, что это мой последний сезон в «Лацио». Не хочу брать с клуба еще денег, я уже подал заявление о расторжении контракта. Думаю, пришло время мне отойти в сторону», — цитирует Football Italia Альберто.

31-летний испанец в 2016 году перешел в «Лацио» из «Ливерпуля». В этом сезоне он сыграл в 39 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 8 голевых передач.