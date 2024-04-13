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Сегодня, 01:33

Луис Альберто объявил об уходе из «Лацио»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Лацио» Луис Альберто сообщил, что покинет римский клуб этим летом.

«Я знаю, что это мой последний сезон в «Лацио». Не хочу брать с клуба еще денег, я уже подал заявление о расторжении контракта. Думаю, пришло время мне отойти в сторону», — цитирует Football Italia Альберто.

31-летний испанец в 2016 году перешел в «Лацио» из «Ливерпуля». В этом сезоне он сыграл в 39 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 8 голевых передач.

Футбол
ФК Лацио
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Дубль Фелипе Андерсона принес «Лацио» крупную победу над «Салернитаной»
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 31 26 4 1 75-15 82
2
 Милан 31 21 5 5 60-34 68
3
 Ювентус 31 18 8 5 45-24 62
4
 Болонья 31 16 10 5 45-25 58
5
 Рома 31 16 7 8 56-35 55
6
 Аталанта 30 15 5 10 55-34 50
7
 Лацио 32 15 4 13 41-35 49
8
 Наполи 31 13 9 9 48-38 48
9
 Торино 31 11 11 9 31-29 44
10
 Фиорентина 30 12 7 11 42-35 43
11
 Монца 31 11 9 11 34-41 42
12
 Дженоа 31 9 11 11 34-38 38
13
 Кальяри 31 7 9 15 32-52 30
14
 Лечче 31 6 11 14 26-48 29
15
 Удинезе 31 4 16 11 30-47 28
16
 Эмполи 31 7 7 17 25-47 28
17
 Верона 31 6 9 16 28-42 27
18
 Фрозиноне 31 6 8 17 38-61 26
19
 Сассуоло 31 6 7 18 36-59 25
20
 Салернитана 32 2 9 21 26-68 15
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12.04 21:45
Лацио – Салернитана
 4 : 1
13.04 16:00
Лечче – Эмполи
 - : -
13.04 19:00
Торино – Ювентус
 - : -
13.04 21:45
Болонья – Монца
 - : -
14.04 13:30
Наполи – Фрозиноне
 - : -
14.04 16:00
Сассуоло – Милан
 - : -
14.04 19:00
Удинезе – Рома
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Интер – Кальяри
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