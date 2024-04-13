Луис Альберто объявил об уходе из «Лацио»
Нападающий «Лацио» Луис Альберто сообщил, что покинет римский клуб этим летом.
«Я знаю, что это мой последний сезон в «Лацио». Не хочу брать с клуба еще денег, я уже подал заявление о расторжении контракта. Думаю, пришло время мне отойти в сторону», — цитирует Football Italia Альберто.
31-летний испанец в 2016 году перешел в «Лацио» из «Ливерпуля». В этом сезоне он сыграл в 39 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 8 голевых передач.
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|
|И
|В
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|П
|+/-
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|
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|Интер
|31
|26
|4
|1
|75-15
|82
|
2
|Милан
|31
|21
|5
|5
|60-34
|68
|
3
|Ювентус
|31
|18
|8
|5
|45-24
|62
|
4
|Болонья
|31
|16
|10
|5
|45-25
|58
|
5
|Рома
|31
|16
|7
|8
|56-35
|55
|
6
|Аталанта
|30
|15
|5
|10
|55-34
|50
|
7
|Лацио
|32
|15
|4
|13
|41-35
|49
|
8
|Наполи
|31
|13
|9
|9
|48-38
|48
|
9
|Торино
|31
|11
|11
|9
|31-29
|44
|
10
|Фиорентина
|30
|12
|7
|11
|42-35
|43
|
11
|Монца
|31
|11
|9
|11
|34-41
|42
|
12
|Дженоа
|31
|9
|11
|11
|34-38
|38
|
13
|Кальяри
|31
|7
|9
|15
|32-52
|30
|
14
|Лечче
|31
|6
|11
|14
|26-48
|29
|
15
|Удинезе
|31
|4
|16
|11
|30-47
|28
|
16
|Эмполи
|31
|7
|7
|17
|25-47
|28
|
17
|Верона
|31
|6
|9
|16
|28-42
|27
|
18
|Фрозиноне
|31
|6
|8
|17
|38-61
|26
|
19
|Сассуоло
|31
|6
|7
|18
|36-59
|25
|
20
|Салернитана
|32
|2
|9
|21
|26-68
|15
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|12.04
|21:45
|
Лацио – Салернитана
|4 : 1
|13.04
|16:00
|
Лечче – Эмполи
|- : -
|13.04
|19:00
|
Торино – Ювентус
|- : -
|13.04
|21:45
|
Болонья – Монца
|- : -
|14.04
|13:30
|
Наполи – Фрозиноне
|- : -
|14.04
|16:00
|
Сассуоло – Милан
|- : -
|14.04
|19:00
|
Удинезе – Рома
|- : -
|14.04
|21:45
|
Интер – Кальяри
|- : -
|15.04
|19:30
|
Фиорентина – Дженоа
|- : -
|15.04
|21:45
|
Аталанта – Верона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|23
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|15
|
|
Оливье Жиру
Милан
|13
|П
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|8
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Пауло Дибала
Рома
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|29
|1
|3
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|26
|1
|6
|
|
Ламек Банда
Лечче
|21
|1
|5
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