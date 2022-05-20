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«Ювентус» сообщил Морате, что не будет его выкупать у «Атлетико»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий Альваро Мората покинет «Ювентус» по завершении сезона, сообщает Marca.

По данным источника, туринский клуб сообщил 29-летнему игроку, что не будет выкупать его у «Атлетико». Мората должен летом вернуться в испанский клуб, однако он не входит в планы главного тренера команды Диего Симеоне.

«Ювентус» арендовал испанца в 2022 году. В соглашении, которое заканчивается летом 2022 года, есть опция выкупа за 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мората забил 12 мячей и отдал 9 результативных передач в 48 матчах за туринцев во всех турнирах.

Источник: https://www.marca.com/futbol/atletico/2022/05/19/628686b522601d28568b4608.html
Альваро Мората
Футбол
ФК Атлетико
ФК Ювентус
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 Лацио 37 18 9 10 74-55 63
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 Кальяри 37 6 11 20 34-68 29
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 Венеция 37 6 8 23 34-69 26
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 - : -
21.05 18:15
Дженоа – Болонья
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Аталанта – Эмполи
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21.05 21:45
Лацио – Верона
 - : -
21.05 21:45
Фиорентина – Ювентус
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Специя – Наполи
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Сассуоло – Милан
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Венеция – Кальяри
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Лацио

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Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 24
Лаутаро Мартинес

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Интер

 21
П
Доменико Берарди

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Сассуоло

 11
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 9
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 9
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 28 1 11
Николо Дзаньоло

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Рома

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