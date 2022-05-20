«Ювентус» сообщил Морате, что не будет его выкупать у «Атлетико»

Нападающий Альваро Мората покинет «Ювентус» по завершении сезона, сообщает Marca.

По данным источника, туринский клуб сообщил 29-летнему игроку, что не будет выкупать его у «Атлетико». Мората должен летом вернуться в испанский клуб, однако он не входит в планы главного тренера команды Диего Симеоне.

«Ювентус» арендовал испанца в 2022 году. В соглашении, которое заканчивается летом 2022 года, есть опция выкупа за 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мората забил 12 мячей и отдал 9 результативных передач в 48 матчах за туринцев во всех турнирах.