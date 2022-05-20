«Ювентус» сообщил Морате, что не будет его выкупать у «Атлетико»
Нападающий Альваро Мората покинет «Ювентус» по завершении сезона, сообщает Marca.
По данным источника, туринский клуб сообщил 29-летнему игроку, что не будет выкупать его у «Атлетико». Мората должен летом вернуться в испанский клуб, однако он не входит в планы главного тренера команды Диего Симеоне.
«Ювентус» арендовал испанца в 2022 году. В соглашении, которое заканчивается летом 2022 года, есть опция выкупа за 35 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Мората забил 12 мячей и отдал 9 результативных передач в 48 матчах за туринцев во всех турнирах.
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|4
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|83
|
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|37
|24
|9
|4
|81-32
|81
|
3
|Наполи
|37
|23
|7
|7
|71-31
|76
|
4
|Ювентус
|37
|20
|10
|7
|57-35
|70
|
5
|Лацио
|37
|18
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|10
|74-55
|63
|
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|
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|18
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|57-51
|59
|
8
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|59
|
9
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|62-56
|52
|
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|37
|13
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|13
|46-38
|50
|
11
|Сассуоло
|37
|13
|11
|13
|64-63
|50
|
12
|Удинезе
|37
|10
|14
|13
|57-58
|44
|
13
|Болонья
|37
|11
|10
|16
|43-55
|43
|
14
|Эмполи
|37
|9
|11
|17
|49-70
|38
|
15
|Сампдория
|37
|10
|6
|21
|46-60
|36
|
16
|Специя
|37
|10
|6
|21
|41-68
|36
|
17
|Салернитана
|37
|7
|10
|20
|33-74
|30
|
18
|Кальяри
|37
|6
|11
|20
|34-68
|29
|
19
|Дженоа
|37
|4
|16
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|27-59
|28
|
20
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|20.05
|21:45
|
Торино – Рома
|- : -
|21.05
|18:15
|
Дженоа – Болонья
|- : -
|21.05
|21:45
|
Аталанта – Эмполи
|- : -
|21.05
|21:45
|
Лацио – Верона
|- : -
|21.05
|21:45
|
Фиорентина – Ювентус
|- : -
|22.05
|13:30
|
Специя – Наполи
|- : -
|22.05
|19:00
|
Интер – Сампдория
|- : -
|22.05
|19:00
|
Сассуоло – Милан
|- : -
|22.05
|22:00
|
Венеция – Кальяри
|- : -
|22.05
|22:00
|
Салернитана – Удинезе
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|27
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|24
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|21
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|11
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
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|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Адама Сумаоро
Болонья
|28
|2
|5
|
|
Итан Ампаду
Венеция
|28
|1
|11
|
|
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Рома
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|1
|10
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