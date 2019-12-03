«Ювентус» сообщил, что Хедира перенесет операцию на колене

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира получил травму колена, сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что игроку сделают артроскопию коленного сустава. Операцию проведет профессор Ульрих Бениш в Аугсбурге (Германия). Возможный срок восстановления не указан.

В текущем сезоне 32-летний Сами Хедира провел 17 матчей за «Ювентус» и сделал один результативный пас.

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