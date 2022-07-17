«Ювентус» согласился продать де Лигта в «Баварию». Немецкий клуб заплатит за футболиста 70 миллионов евро без учета бонусов
«Ювентус» дал принципиальное согласие на продажу защитника Маттейса де Лигта в «Баварию», пишет инсайдер Фабрицио Романо.
Сумма сделки составит 70 миллионов евро. Еще 10 миллионов туринцы могут получить в виде бонусов.
Ранее появилась информация, что стороны согласовали контракт игрока до 2027 года.
В прошедшем сезоне де Лигт забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу в 42 матчах за туринцев. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
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17
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18
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|- : -
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
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Лечче – Интер
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Фиорентина – Кремонезе
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Лацио – Болонья
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|14.08
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