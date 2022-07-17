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Сегодня, 22:58

«Ювентус» согласился продать де Лигта в «Баварию». Немецкий клуб заплатит за футболиста 70 миллионов евро без учета бонусов

Иван Шитик
Корреспондент
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«Ювентус» дал принципиальное согласие на продажу защитника Маттейса де Лигта в «Баварию», пишет инсайдер Фабрицио Романо.

Сумма сделки составит 70 миллионов евро. Еще 10 миллионов туринцы могут получить в виде бонусов.

Ранее появилась информация, что стороны согласовали контракт игрока до 2027 года.

В прошедшем сезоне де Лигт забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу в 42 матчах за туринцев. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Маттейс де Лигт
ФК Бавария
ФК Ювентус
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