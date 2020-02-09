«Ювентус» сенсационно проиграл «Вероне», Роналду забил гол

«Верона» в домашнем матче 23-го тура чемпионата Италии сенсационно обыграла «Ювентус» — 2:1. В составе хозяев отличились Фабио Борини и Джанпаоло Паццини. У гостей забил Криштиану Роналду.

«Верона» с 34 очками занимает 6-е место в турнирной таблице, ее беспроигрышная серия составляет 8 матчей кряду. «Ювентус» с 54 баллами остался на первой позиции. У туринцев 2 поражения в 3 последних встречах.

Чемпионат Италии. Серия А

23-й тур

«Верона» — «Ювентус» — 2:1 (0:0)

Голы: Криштиану Роналду, 65 (0:1). Борини, 76 (1:1). Паццини, 86 — с пенальти (2:1).

«Верона»: Сильвестри, Фараони, Гюнтер, Ррахмани, Кумбулла, Мигел Велозу (Верре, 58), Лазович (Димарко, 79), Дзакканьи (Паццини, 69), Пессина, Амрабат, Борини.

«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи, Алекс Сандру, де Лигт, Пьянич, Рабьо, Бентанкур (Де Шильо, 82), Криштиану Роналду, Игуаин (Дибала, 59), Куадрадо, Дуглас Коста (Рэмси, 72).

Предупреждения: Алекс Сандру, 20. Лазович, 39. Пессина, 41. Дибала, 75. Бонуччи, 85.

Судья: Масса (Италия).

8 февраля. Верона. Стадион «Маркантонио Бентегоди».