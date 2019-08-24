«Ювентус» с победы стартовал в чемпионате Италии, обыграв «Парму»

«Ювентус» в матче 1-го тура чемпиогната Италии в гостях обыграл «Парму» со счетом 1:0. Единтвенный мяч забил Джорджо Кьеллини.

Добавим, что гол нападающего Криштиану Роналду был не засчитан после просмотра видеоповтора из-за положения вне игры.

Чемпионат Италии

Серия А

1-й тур

«Парма» — «Ювентус» — 0:1 (0:1)

Гол: Кьеллини, 21.

«Парма»: Сепе, Лаурини, Якопони, Бруну Алвеш, Гальоло, Кулушевски (Силигарди, 57), Бругман (Грасси, 77), Эрнани, Барилла (Карамо, 85), Жервинью, Инглезе.

«Ювентус»: Щенсны, Де Шильо, Бонуччи, Кьеллини, Сандру, Хедира (Рабьо, 63), Пьянич, Матюиди, Дуглас Коста (Куадрадо, 71), Игуаин (Бернардески, 83), Криштиану Роналду.

Предупреждения: Кулушевски, 27. Эрнани, 45. Хедира, 53. Бернардески, 88. Пьянич, 90+1.

Судья: Мареска (Италия).

24 августа. Парма. Стадион «Эннио Тардини».