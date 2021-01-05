«Ювентус» проявляет интерес к Алехандро Гомесу

Нападающий и капитан «Аталанты» Алехандро Гомес может покинуть команду в зимнее трансферное окно. «Ювентус» следит за развитием ситуации, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

«Старая синьора» попытается приобрести 32-летнего футболиста, если расстанется с одним из своих игроков. В частности речь идет о полузащитнике Федерико Бернардески. Не исключен вариант с прямым обменом Гомеса на итальянца, однако такое развитие событий маловероятно.

Напомним, что Гомес вступил в конфликт с главным тренером «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини и хочет покинуть клуб. Сейчас форвард тренируется отдельно от основной команды по индивидуальному плану.

В текущем сезоне Гомес провел 16 матчей на клубном уровне, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.

Его контракт с «Аталантой» истекает в июне 2022 года.