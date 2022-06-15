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Сегодня, 01:44

«Ювентус» провел переговоры с нападающим «Болоньи» Арнаутовичем

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Болоньи» Марко Арнаутович попал в сферу интересов «Болоньи». Туринский клуб уже провел предварительные переговоры с 33-летним австрийцем, сообщает Calciomercato.

«Ювентус» связывался также с окружением футболиста с целью выяснить возможные варианты развития событий. Отмечается, что «Болонья» выступает против продажи своего лучшего бомбардира.

В минувшем сезоне Арнаутович сыграл 34 матча во всех турнирах, записав на свой счет 15 голов и 1 результативную передачу.

Контракт форварда с «Болоньей» рассчитан до 2024 года. Также в договоре прописана опция продления соглашения еще на сезон.

Портал Transfermrakt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

Марко Арнаутович
ФК Болонья
ФК Ювентус
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 Ювентус 38 20 10 8 57-37 70
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 Лацио 38 18 10 10 77-58 64
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 Аталанта 38 16 11 11 65-48 59
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 Верона 38 14 11 13 65-59 53
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 Торино 38 13 11 14 46-41 50
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 Сассуоло 38 13 11 14 64-66 50
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 Удинезе 38 11 14 13 61-58 47
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 Сампдория 38 10 6 22 46-63 36
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 Специя 38 10 6 22 41-71 36
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 Салернитана 38 7 10 21 33-78 31
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 Кальяри 38 6 12 20 34-68 30
19
 Дженоа 38 4 16 18 27-60 28
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 Венеция 38 6 9 23 34-69 27
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20.05 21:45
Торино – Рома
 0 : 3
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Дженоа – Болонья
 0 : 1
21.05 21:45
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 3 : 3
21.05 21:45
Фиорентина – Ювентус
 2 : 0
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Специя – Наполи
 0 : 3
22.05 19:00
Интер – Сампдория
 3 : 0
22.05 19:00
Сассуоло – Милан
 0 : 3
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Венеция – Кальяри
 0 : 0
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Салернитана – Удинезе
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Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 24
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 11
Хакан Чалханоглу

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Интер

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Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

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И К Ж
Адама Сумаоро

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 28 2 5
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 29 1 11
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