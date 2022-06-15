«Ювентус» провел переговоры с нападающим «Болоньи» Арнаутовичем

Нападающий «Болоньи» Марко Арнаутович попал в сферу интересов «Болоньи». Туринский клуб уже провел предварительные переговоры с 33-летним австрийцем, сообщает Calciomercato.

«Ювентус» связывался также с окружением футболиста с целью выяснить возможные варианты развития событий. Отмечается, что «Болонья» выступает против продажи своего лучшего бомбардира.

В минувшем сезоне Арнаутович сыграл 34 матча во всех турнирах, записав на свой счет 15 голов и 1 результативную передачу.

Контракт форварда с «Болоньей» рассчитан до 2024 года. Также в договоре прописана опция продления соглашения еще на сезон.

Портал Transfermrakt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.