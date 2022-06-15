Лукаку настаивает на переходе в «Интер». Он не хочет играть за другой клуб

Лукаку настаивает на переходе в «Интер» из «Челси»

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку твердо намерен перейти в «Интер». Он не собирается играть за какой-либо другой клуб, сообщает журналист Фабрицио Романо.

29-летний форвард настаивает, чтобы лондонцы отпустили его в Милан.

Бельгиец вернулся в «Челси» перед сезоном-2021/22, его трансфер оценивался в 97,5 миллиона фунтов стерлингов. Ранее форвард принадлежал «синим» с 2011-го по 2014 год, но больше выступал на правах аренды в «Вест Бромвиче» и «Эвертоне», который в результате его выкупил. Также футболист играл за «МЮ», а в «Интере» провел два года — с 2019-го.

В прошедшем сезоне Лукаку забил 15 мячей и отдал две результативные передачи в 44 матчах за лондонцев во всех турнирах.