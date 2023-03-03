Чалханоглу заявил, что продлит контракт с «Интером»
Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу заявил, что продлит контракт с «нерадзурри».
«Горжусь, что останусь в «Интере». Хочу и дальше играть здесь. Это особенный клуб», — цитирует игрока La Gazzetta dello Sport.
Контракт футболиста истекает в 2024 году. Он играет за «Интер» с 2021 года.
В текущем сезона на счету Чалханоглу 32 матча за итальянский клуб во всех турнирах, в которых он забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|24
|21
|2
|1
|58-15
|65
|
2
|Интер
|24
|15
|2
|7
|44-28
|47
|
3
|Милан
|24
|14
|5
|5
|41-30
|47
|
4
|Лацио
|24
|13
|6
|5
|40-19
|45
|
5
|Рома
|24
|13
|5
|6
|31-21
|44
|
6
|Аталанта
|24
|12
|5
|7
|42-28
|41
|
7
|Ювентус
|24
|15
|5
|4
|40-19
|35
|
8
|Болонья
|24
|10
|5
|9
|31-33
|35
|
9
|Торино
|24
|8
|7
|9
|26-29
|31
|
10
|Удинезе
|24
|7
|10
|7
|33-30
|31
|
11
|Монца
|24
|8
|5
|11
|28-34
|29
|
12
|Фиорентина
|24
|7
|7
|10
|27-30
|28
|
13
|Эмполи
|24
|6
|10
|8
|22-31
|28
|
14
|Сассуоло
|24
|7
|6
|11
|27-35
|27
|
15
|Лечче
|24
|6
|9
|9
|24-27
|27
|
16
|Салернитана
|24
|6
|6
|12
|28-44
|24
|
17
|Специя
|24
|4
|8
|12
|21-41
|20
|
18
|Верона
|24
|4
|5
|15
|20-37
|17
|
19
|Кремонезе
|24
|1
|9
|14
|19-43
|12
|
20
|Сампдория
|24
|2
|5
|17
|11-39
|11
Результаты / календарь
1 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.03
|22:45
|
Наполи – Лацио
|- : -
|4.03
|17:00
|
Монца – Эмполи
|- : -
|4.03
|20:00
|
Аталанта – Удинезе
|- : -
|4.03
|22:45
|
Фиорентина – Милан
|- : -
|5.03
|14:30
|
Специя – Верона
|- : -
|5.03
|17:00
|
Сампдория – Салернитана
|- : -
|5.03
|20:00
|
Интер – Лечче
|- : -
|5.03
|22:45
|
Рома – Ювентус
|- : -
|6.03
|20:30
|
Сассуоло – Кремонезе
|- : -
|6.03
|22:45
|
Торино – Болонья
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|19
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|13
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|12
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|9
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|13
|1
|5
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|22
|1
|1
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|15
|1
|0
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