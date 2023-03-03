Чалханоглу заявил, что продлит контракт с «Интером»

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу заявил, что продлит контракт с «нерадзурри».

«Горжусь, что останусь в «Интере». Хочу и дальше играть здесь. Это особенный клуб», — цитирует игрока La Gazzetta dello Sport.

Контракт футболиста истекает в 2024 году. Он играет за «Интер» с 2021 года.

В текущем сезона на счету Чалханоглу 32 матча за итальянский клуб во всех турнирах, в которых он забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.