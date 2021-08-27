«Ювентус» предпримет новую попытку арендовать Икарди у «ПСЖ»

«Ювентус» вернулся к кандидатуре нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди. Туринский клуб хочет арендовать 28-летнего аргентинца с опцией последующего выкупа, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Икарди перешел в «ПСЖ» 1 июля 2020 года из миланского «Интера». Парижане заплатили за трансфер футболиста 50 миллионов евро. Текущее соглашение аргентинского нападающего с французским клубом рассчитано еще на три сезона.

В прошедшем сезоне Мауро Икарди из-за травм бедра принял участие лишь в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и 3 результативными передачами.