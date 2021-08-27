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«Ювентус» предпримет новую попытку арендовать Икарди у «ПСЖ»

17:52
Мауро Икарди. Фото AFP
Мауро Икарди. Фото AFP
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«Ювентус» вернулся к кандидатуре нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди. Туринский клуб хочет арендовать 28-летнего аргентинца с опцией последующего выкупа, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Икарди перешел в «ПСЖ» 1 июля 2020 года из миланского «Интера». Парижане заплатили за трансфер футболиста 50 миллионов евро. Текущее соглашение аргентинского нападающего с французским клубом рассчитано еще на три сезона.

В прошедшем сезоне Мауро Икарди из-за травм бедра принял участие лишь в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и 3 результативными передачами.

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Иван Шитик все материалы автора

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