«Ювентус» поздравил болельщиков с Хэллоуином картинкой со «страшным» Роналду
16:00
«Ювентус» в своем Twitter поздравил болельщиков команды с Хэллоуином. На картинке, прикрепленной к записи, в видео нечистой силы изображены Криштиану Роналду, Леонардо Бонуччи и Миралем Пьянич.
Happy #Halloween, Bianconeri! ??? pic.twitter.com/3PVrCBaGTW— JuventusFC (@juventusfcen) October 31, 2019
Вчера «Ювентус» обыграл «Дженоа» (2:1) в 10-м туре чемпионате Италии. Команда лидирует в серии А, имея в активе 26 очков.
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