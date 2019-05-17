"Ювентус" объявил об уходе Аллегри с поста главного тренера

"Ювентус" на своем официальном сайте объявил об уходе главного тренера Массимилиано Аллегри​ по окончании сезона.

Ранее стало известно, что переговоры туринского клуба с 51-летним итальянским специалистом о продолжении сотрудничества не принесли результата. Сообщалось, что клуб был готов повысить специалисту зарплату до 7,5 миллиона евро в год.

В числе возможных сменщиков Аллегри руководители "Ювентуса" рассматривают кандидатуру Симоне Индзаги ("Лацио").

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