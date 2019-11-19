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«Ювентус» объявил о продлении контракта с Бонуччи

18:36

«Ювентус» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Леонардо Бонуччи. Новое соглашение с 32-летним итальянцем рассчитано до 2024 года.

Бонуччи выступал за «Ювентус» с 2010 по 2017-й год, а затем — с 2018 года. В составе «бьянконери» он семь раз становился чемпионом Италии, а также дважды играл в финале Лиги чемпионов.

В текущем сезоне Бонуччи провел 16 матчей за туринцев, в которых забил 1 гол.

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