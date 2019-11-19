«Ювентус» объявил о продлении контракта с Бонуччи
18:36
«Ювентус» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Леонардо Бонуччи. Новое соглашение с 32-летним итальянцем рассчитано до 2024 года.
OFFICIAL ? | @bonucci_leo19 a Bianconero until 2??0??2??4??!— JuventusFC (@juventusfcen) November 19, 2019
? https://t.co/HoW9l6MfT3 #Leo2024 pic.twitter.com/HOdEDj9l51
Бонуччи выступал за «Ювентус» с 2010 по 2017-й год, а затем — с 2018 года. В составе «бьянконери» он семь раз становился чемпионом Италии, а также дважды играл в финале Лиги чемпионов.
В текущем сезоне Бонуччи провел 16 матчей за туринцев, в которых забил 1 гол.
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