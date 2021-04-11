«Ювентус» не будет штрафовать Роналду за брошенную на поле футболку после матча с «Дженоа»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал эпизод, который произошел после окончания матча 30-го тура чемпионата Италии против «Дженоа» (3:1).

Нападающий туринцев Криштиану Роналду, уходя с поля, бросил свою футболку на газон.

«Это нормально. Он хочет забивать в каждом матче. Не думаю, что здесь есть причины для штрафа. Он просто был на эмоциях, что случается со всеми футболистами. Не думаю, что клуб будет применять какие-то санкции», — цитирует Пирло Sky Sport Italia.

По информации Goal.com, Роналду оставил футболку на газоне, так как обещал подарить ее мальчику, который подает мячи. Но Пирло не подтвердил эту версию.

Ранее Роналду в матче за сборную Португалии выбросил капитанскую повязку на поле после того, как его гол в ворота команды Сербии не был засчитан. Впоследствии повязка была продана на благотворительном аукционе в Сербии.