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Сегодня, 19:44

«Милан» намерен выкупить Флоренци у «Ромы»

Иван Шитик
Корреспондент

«Милан» склоняется к покупке защитника «Ромы» Алессандро Флоренци на постоянной основе, сообщает Calciomercato.

Сейчас футболист находится в миланском клубе на правах аренды. «Милан» имеет опцию выкупа за 4,5 миллиона евро, несмотря на то что тренер «Ромы» Жозе Моуриньо желал бы видеть футболиста в составе своей команды.

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли дал «зеленый свет» на совершение сделки.

В этом сезоне серии А 30-летний защитник сыграл 19 матчей в составе «Милана» и забил 1 гол.

Алессандро Флоренци
ФК Милан
ФК Рома
Жозе Моуринью
Стефано Пиоли
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 Милан 28 18 6 4 54-29 60
2
 Интер 27 17 7 3 60-22 58
3
 Наполи 28 17 6 5 49-20 57
4
 Ювентус 28 15 8 5 42-25 53
5
 Аталанта 27 13 8 6 50-31 47
6
 Рома 28 14 5 9 46-34 47
7
 Лацио 28 13 7 8 57-42 46
8
 Фиорентина 27 13 4 10 46-37 43
9
 Верона 28 11 8 9 53-44 41
10
 Сассуоло 28 10 9 9 49-46 39
11
 Торино 27 9 7 11 33-28 34
12
 Болонья 27 9 6 12 32-42 33
13
 Удинезе 27 7 11 9 37-43 32
14
 Эмполи 28 8 8 12 40-53 32
15
 Сампдория 28 7 5 16 36-48 26
16
 Специя 28 7 5 16 28-50 26
17
 Кальяри 28 5 10 13 28-51 25
18
 Венеция 27 5 7 15 25-51 22
19
 Дженоа 28 1 15 12 22-47 18
20
 Салернитана 27 3 6 18 20-64 14
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6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
6.01 22:45
Фиорентина – Удинезе
 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
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Душан Влахович

Ювентус

 20
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 15
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 22 1 8
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Кельвен Амиан

Специя

 22 1 5
Тео Эрнандес

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Милан

 23 1 5
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