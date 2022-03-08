«Милан» намерен выкупить Флоренци у «Ромы»

«Милан» склоняется к покупке защитника «Ромы» Алессандро Флоренци на постоянной основе, сообщает Calciomercato.

Сейчас футболист находится в миланском клубе на правах аренды. «Милан» имеет опцию выкупа за 4,5 миллиона евро, несмотря на то что тренер «Ромы» Жозе Моуриньо желал бы видеть футболиста в составе своей команды.

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли дал «зеленый свет» на совершение сделки.

В этом сезоне серии А 30-летний защитник сыграл 19 матчей в составе «Милана» и забил 1 гол.