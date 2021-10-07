Бывший голкипер «МЮ» Ромеро подпишет контракт с «Венецией»

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Серхил Ромеро может продолжить карьеру в Италии. Он близок к заключению контракта с клубом серии А «Венеция», сообщает Sky Sport Italia.

Ранее появлялась информация, что в услугах 34-летнего аргентинца заинтересованы «Эвертон», «Гранада» и еще ряд клубов.

В данный момент Ромеро является свободным агентом. Футболист принадлежал «Манчестер Юнайтед» с июля 2015 года по июнь 2021 года, в сезоне-2020/21 голкипер не провел ни одного матча.