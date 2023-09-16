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Сегодня, 17:59

«Ювентус» обыграл «Лацио», Влахович оформил дубль

Ана Горшкова
Корреспондент
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Душан Влахович и Уэстон Маккенни.
Фото Reuters

«Ювентус» победил «Лацио» в матче 4-го тура чемпионата Италии — 3:1. Встреча прошла на стадион «Альянц Арена».

Счет в игре открыл форвард туринцев Душан Влахович на 10-й минуте. На 26-й минуте вингер Федерико Кьеза удвоил преимущество «Ювентуса».

Полузащитник «Лацио» Ромеро Луис Альберто на 64-й минуте отыграл один мяч. А через 3 минуты Влахович оформил дубль.

«Ювентус» набрал 10 очков и лидирует в турнирной таблице серии А. «Лацио» занимает 15-е место (3 очка). Туринцы в следующем туре 23 сентября на выезде сыграют с «Сассуоло», а «римляне» в этот же день примут «Монцу».

Италия. Серия А. 4-й тур
16 сент, 16:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
3:1
Лацио
Источник: Таблица серии А
Душан Влахович
ФК Лацио
ФК Ювентус
2
0
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Ювентус 4 3 1 0 9-2 10
2
 Интер 3 3 0 0 8-0 9
3
 Милан 3 3 0 0 8-2 9
4
 Лечче 3 2 1 0 6-3 7
5
 Аталанта 3 2 0 1 6-2 6
6
 Наполи 3 2 0 1 6-3 6
7
 Верона 3 2 0 1 4-4 6
8
 Фиорентина 3 1 1 1 6-7 4
9
 Фрозиноне 3 1 1 1 3-4 4
10
 Болонья 3 1 1 1 3-4 4
11
 Торино 3 1 1 1 2-4 4
12
 Дженоа 3 1 0 2 2-5 3
13
 Сассуоло 3 1 0 2 3-5 3
14
 Монца 3 1 0 2 2-5 3
15
 Лацио 4 1 0 3 4-7 3
16
 Салернитана 3 0 2 1 3-5 2
17
 Удинезе 3 0 2 1 1-4 2
18
 Рома 3 0 1 2 4-6 1
19
 Кальяри 3 0 1 2 1-4 1
20
 Эмполи 3 0 0 3 0-5 0
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16.09 16:00
Ювентус – Лацио
 3 : 1
16.09 19:00
Интер – Милан
 - : -
16.09 21:45
Дженоа – Наполи
 - : -
17.09 13:30
Кальяри – Удинезе
 - : -
17.09 16:00
Фрозиноне – Сассуоло
 - : -
17.09 16:00
Монца – Лечче
 - : -
17.09 19:00
Фиорентина – Аталанта
 - : -
17.09 21:45
Рома – Эмполи
 - : -
18.09 19:30
Салернитана – Торино
 - : -
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Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 5
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 4
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 4
П
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 2
Джованни Ди Лоренцо

Джованни Ди Лоренцо

Наполи

 2
Федерико Димарко

Федерико Димарко

Интер

 2
И К Ж
Исак Хиен

Исак Хиен

Верона

 1 1 0
Максим Лопес

Максим Лопес

Сассуоло

 2 1 0
Фикайо Томори

Фикайо Томори

Милан

 3 0 0
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