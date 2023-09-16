«Ювентус» обыграл «Лацио», Влахович оформил дубль
«Ювентус» победил «Лацио» в матче 4-го тура чемпионата Италии — 3:1. Встреча прошла на стадион «Альянц Арена».
Счет в игре открыл форвард туринцев Душан Влахович на 10-й минуте. На 26-й минуте вингер Федерико Кьеза удвоил преимущество «Ювентуса».
Полузащитник «Лацио» Ромеро Луис Альберто на 64-й минуте отыграл один мяч. А через 3 минуты Влахович оформил дубль.
«Ювентус» набрал 10 очков и лидирует в турнирной таблице серии А. «Лацио» занимает 15-е место (3 очка). Туринцы в следующем туре 23 сентября на выезде сыграют с «Сассуоло», а «римляне» в этот же день примут «Монцу».
Источник: Таблица серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ювентус
|4
|3
|1
|0
|9-2
|10
|
2
|Интер
|3
|3
|0
|0
|8-0
|9
|
3
|Милан
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|
4
|Лечче
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|
5
|Аталанта
|3
|2
|0
|1
|6-2
|6
|
6
|Наполи
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
7
|Верона
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|
8
|Фиорентина
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
9
|Фрозиноне
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|
10
|Болонья
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|
11
|Торино
|3
|1
|1
|1
|2-4
|4
|
12
|Дженоа
|3
|1
|0
|2
|2-5
|3
|
13
|Сассуоло
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
14
|Монца
|3
|1
|0
|2
|2-5
|3
|
15
|Лацио
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
16
|Салернитана
|3
|0
|2
|1
|3-5
|2
|
17
|Удинезе
|3
|0
|2
|1
|1-4
|2
|
18
|Рома
|3
|0
|1
|2
|4-6
|1
|
19
|Кальяри
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1
|
20
|Эмполи
|3
|0
|0
|3
|0-5
|0
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36 тур
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38 тур
|16.09
|16:00
|
Ювентус – Лацио
|3 : 1
|16.09
|19:00
|
Интер – Милан
|- : -
|16.09
|21:45
|
Дженоа – Наполи
|- : -
|17.09
|13:30
|
Кальяри – Удинезе
|- : -
|17.09
|16:00
|
Фрозиноне – Сассуоло
|- : -
|17.09
|16:00
|
Монца – Лечче
|- : -
|17.09
|19:00
|
Фиорентина – Аталанта
|- : -
|17.09
|21:45
|
Рома – Эмполи
|- : -
|18.09
|19:30
|
Салернитана – Торино
|- : -
|18.09
|21:45
|
Верона – Болонья
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|5
|
|
Оливье Жиру
Милан
|4
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|4
|П
|
|
Ламек Банда
Лечче
|2
|
|
Джованни Ди Лоренцо
Наполи
|2
|
|
Федерико Димарко
Интер
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Исак Хиен
Верона
|1
|1
|0
|
|
Максим Лопес
Сассуоло
|2
|1
|0
|
|
Фикайо Томори
Милан
|3
|0
|0
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