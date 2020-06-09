«Ювентус» контактировал с агентом Савича

Защитник «Атлетико» Стефан Савич находится в сфере интересов «Ювентуса», сообщает La Razon.

Интерес со стороны «бьянконери» к игроку подтвердил агент Савича. Туринцы общались с ним, узнавая о положении дел футболиста в стане «матрасников».

Контракт Савича с «Атлетико» рассчитан до 2023 года. И пока 25-летний игрок намерен остаться в Мадриде.

В сезоне-2019/20 Савич провел за «Атлетико» 19 матчей, на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость черногорца в 25,5 миллиона евро.