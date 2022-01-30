«Ювентус» и «Тоттенхэм» согласовали условия трансфера Бентанкура

«Тоттенхэм» намерен подписать полузащитника «Ювентуса» Родриго Бентанкура. Клубы уже договорились об условиях трансфера, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Сумма сделки составит 19 миллионов евро. Дополнительные бонусные выплаты могут вырасти до 6 миллионов.

Ранее сообщалось, что английский клуб готов подписать с футболистом контракт до 2026 года с зарплатой в 3,5 миллиона евро в год.

В сезоне-2021/22 Бентанкур провел 26 матчей за «Ювентус», на его счету 3 результативных передачи.