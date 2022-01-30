Нападающий «Пеньяроля» Альварес может перейти в «Фиорентину»

«Фиорентина» хочет приобрести нападающего «Пеньяроля» Агустина Альвареса, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, итальянским клубом и «Пеньяролем» по 20-летнему уругвайцу находятся на продвинутой стадии.

Отмечается, что клубы расходятся в оценке стоимости нападающего на два миллиона евро. «Фиорентина» предлагает за Альвареса 13 миллионов евро, а уругвайский клуб требует 15 миллионов евро.

При этом итальянцы уже согласовали с игроком контракт на пять лет.

На счету Альвареса 33 гола и девять передач в 70 матчах за «Пеньяроль». Контракт нападающего с уругвайским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость уругвайца в пять миллионов евро.