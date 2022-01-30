«Болонья» подписала защитника из Нидерландов
«Болонья» приобрела защитника голландского «Утрехта»
«Болонья» и «Утрехт» согласовали трансфер защитника Денсо Касиуса, сообщает официальный сайт «россоблу».
19-летний футболист подписал контракт до 30 июня 2026 года. По данным итальянских СМИ, сумма сделки составила 3 миллиона евро.
Воспитанник «Утрехта» в сезоне-2021/22 выступал на правах аренды за Волендам (второй дивизион чемпионата Нидерландов), сыграв 21 матч и забив 5 мячей.
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|
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|8
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|29-37
|27
|
14
|Специя
|23
|7
|4
|12
|24-42
|25
|
15
|Удинезе
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|5
|9
|8
|31-36
|24
|
16
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|23
|5
|5
|13
|29-41
|20
|
17
|Венеция
|22
|4
|6
|12
|20-40
|18
|
18
|Кальяри
|23
|3
|8
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|23
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|6.01
|14:30
|
Болонья – Интер
|- : -
|6.01
|14:30
|
Сампдория – Кальяри
|1 : 2
|6.01
|16:30
|
Лацио – Эмполи
|3 : 3
|6.01
|16:30
|
Специя – Верона
|1 : 2
|6.01
|18:30
|
Аталанта – Торино
|- : -
|6.01
|18:30
|
Сассуоло – Дженоа
|1 : 1
|6.01
|20:30
|
Милан – Рома
|3 : 1
|6.01
|20:30
|
Салернитана – Венеция
|- : -
|6.01
|22:45
|
Фиорентина – Удинезе
|- : -
|6.01
|22:45
|
Ювентус – Наполи
|1 : 1
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|17
|
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|
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Джованни Симеоне
Верона
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Ромеро Луис Альберто
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Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|6
|
|
Перейра Гомес Фелипе Андерсон
Лацио
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|И
|К
|Ж
|
|
Роберто Сориано
Болонья
|20
|1
|4
|
|
Луис Фелипе
Лацио
|20
|1
|9
|
|
Итан Ампаду
Венеция
|15
|1
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