«Болонья» подписала защитника из Нидерландов

«Болонья» и «Утрехт» согласовали трансфер защитника Денсо Касиуса, сообщает официальный сайт «россоблу».

19-летний футболист подписал контракт до 30 июня 2026 года. По данным итальянских СМИ, сумма сделки составила 3 миллиона евро.

Воспитанник «Утрехта» в сезоне-2021/22 выступал на правах аренды за Волендам (второй дивизион чемпионата Нидерландов), сыграв 21 матч и забив 5 мячей.