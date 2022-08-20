Защитник «Барселоны» Умтити близок к аренде в «Лечче»

Защитник «Барселоны» Самуэль Умтити близок к переходу в «Лечче», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, речь идет об аренде 29-летнего француза. Переговоры находятся на продвинутой стадии.

«Барселона» продлила контракт с Умтити до конца 2026 года и урезала зарплату игрока.

В прошедшем сезоне Умтити провел один матч за «Барселону». За последние три сезона футболист сыграл за каталонский клуб 35 матчей во всех турнирах.