Защитник «Барселоны» Умтити близок к аренде в «Лечче»
Защитник «Барселоны» Самуэль Умтити близок к переходу в «Лечче», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
По данным источника, речь идет об аренде 29-летнего француза. Переговоры находятся на продвинутой стадии.
«Барселона» продлила контракт с Умтити до конца 2026 года и урезала зарплату игрока.
В прошедшем сезоне Умтити провел один матч за «Барселону». За последние три сезона футболист сыграл за каталонский клуб 35 матчей во всех турнирах.
Положение команд
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Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|1
|1
|0
|0
|5-2
|3
|
2
|Ювентус
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
3
|Милан
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
4
|Аталанта
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Фиорентина
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|Торино
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Интер
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Лацио
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
9
|Рома
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
10
|Специя
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
11
|Кремонезе
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
12
|Болонья
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Лечче
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Монца
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Салернитана
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
16
|Эмполи
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
17
|Удинезе
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
18
|Сампдория
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
19
|Верона
|1
|0
|0
|1
|2-5
|0
|
20
|Сассуоло
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
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36 тур
37 тур
38 тур
|20.08
|19:30
|
Торино – Лацио
|- : -
|20.08
|19:30
|
Удинезе – Салернитана
|- : -
|20.08
|21:45
|
Интер – Специя
|- : -
|20.08
|21:45
|
Сассуоло – Лечче
|- : -
|21.08
|19:30
|
Эмполи – Фиорентина
|- : -
|21.08
|19:30
|
Наполи – Монца
|- : -
|21.08
|21:45
|
Аталанта – Милан
|- : -
|21.08
|21:45
|
Болонья – Верона
|- : -
|22.08
|19:30
|
Рома – Кремонезе
|- : -
|22.08
|21:45
|
Сампдория – Ювентус
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Анте Ребич
Милан
|2
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|2
|
|
Тома Анри
Верона
|1
|П
|
|
Алекс Сандру
Ювентус
|1
|
|
Симоне Бастони
Специя
|1
|
|
Паоло Гильоне
Кремонезе
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Луиш Машимиану
Лацио
|1
|1
|0
|
|
Гонсало Эскаланте
Кремонезе
|1
|1
|0
|
|
Адама Сумаоро
Болонья
|1
|0
|0
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