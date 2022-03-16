«Ювентус» хочет продлить контракт с Данило до 2026 года
«Ювентус» намерен продлить соглашение с защитником Данило. Как сообщает Football Italia, боссы туринцев собираются предложить бразильцу новый контракт, который будет рассчитан до лета 2026 года.
Отмечается, что в клубе верят в 30-летнего защитника, который признался, что счастлив в составе «старой сеньоры».
Данило перешел в «Ювентус» из «Манчестер Сити» летом 2019 года за 37 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года. В сезоне-2021/22 защитник провел в составе туринцев 22 матча. Забил один гол и отдал 2 результативные передачи.
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|29
|18
|6
|5
|51-21
|60
|
3
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|17
|8
|3
|61-23
|59
|
4
|Ювентус
|29
|16
|8
|5
|45-26
|56
|
5
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|29
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|49
|
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|48
|
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|47-35
|48
|
8
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|
9
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|8
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|41
|
10
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|29
|10
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|9
|51-48
|40
|
11
|Торино
|28
|9
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|11
|34-29
|35
|
12
|Удинезе
|28
|7
|12
|9
|38-44
|33
|
13
|Болонья
|28
|9
|6
|13
|32-43
|33
|
14
|Эмполи
|29
|8
|8
|13
|40-54
|32
|
15
|Специя
|29
|8
|5
|16
|30-50
|29
|
16
|Сампдория
|29
|7
|5
|17
|37-51
|26
|
17
|Кальяри
|29
|5
|10
|14
|28-53
|25
|
18
|Венеция
|28
|5
|7
|16
|25-52
|22
|
19
|Дженоа
|29
|1
|16
|12
|22-47
|19
|
20
|Салернитана
|28
|3
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|18
|22-66
|15
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38 тур
|6.01
|14:30
|
Болонья – Интер
|- : -
|6.01
|14:30
|
Сампдория – Кальяри
|1 : 2
|6.01
|16:30
|
Лацио – Эмполи
|3 : 3
|6.01
|16:30
|
Специя – Верона
|1 : 2
|6.01
|18:30
|
Аталанта – Торино
|- : -
|6.01
|18:30
|
Сассуоло – Дженоа
|1 : 1
|6.01
|20:30
|
Милан – Рома
|3 : 1
|6.01
|20:30
|
Салернитана – Венеция
|- : -
|6.01
|22:45
|
Фиорентина – Удинезе
|- : -
|6.01
|22:45
|
Ювентус – Наполи
|1 : 1
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|21
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|20
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|15
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|8
|
|
Николо Барелла
Интер
|7
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|23
|1
|8
|
|
Кельвен Амиан
Специя
|23
|1
|5
|
|
Тео Эрнандес
Милан
|23
|1
|5
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