«Ювентус» хочет продлить контракт с Данило до 2026 года

«Ювентус» намерен продлить соглашение с защитником Данило. Как сообщает Football Italia, боссы туринцев собираются предложить бразильцу новый контракт, который будет рассчитан до лета 2026 года.

Отмечается, что в клубе верят в 30-летнего защитника, который признался, что счастлив в составе «старой сеньоры».

Данило перешел в «Ювентус» из «Манчестер Сити» летом 2019 года за 37 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года. В сезоне-2021/22 защитник провел в составе туринцев 22 матча. Забил один гол и отдал 2 результативные передачи.