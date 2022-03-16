Боссы «Интера» в ярости после высказываний Видаля о своем будущем

La Gazzetta dello Sport: «Интер» в ярости после высказываний Видаля о своем будущем

Руководство «Интера» в ярости на полузащитника Артура Видаля после его недавнего интервью, сообщает La Gazzetta dello Sport. Футболист признался, что в ближайшем будущем надеется сыграть за «Фламенго».

Сообщается, что игрок сборной Чили не принимал участие во вчерашней тренировке. Боссам «нерадзурри» не понравился сам факт интервью, так как команде предстоит самая сложная часть сезона.

После 29 туров чемпионата Италии миланский клуб с 59 очками занимает третье место в турнирной таблице, имея одну игру в запасе.

Из 32 игр, которые Видаль провел за «Интер» в сезоне-2021/22, только в 8 встречах футболист выходил в стартовом составе.