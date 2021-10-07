«Ювентус» хочет продать Рэмси из-за высокой зарплаты
«Ювентус» хочет продать полузащитника Аарона Рэмси
15:58
«Ювентус» хочет продать полузащитник Аарона Рэмси в ближайшее трансферное окно. Туринский клуб хочет расстаться с дорогостоящим игроком, который не имеет твердого места в составе, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Нынешний контракт валлийца рассчитан до лета 2023 года. Его зарплата составляет 7 миллионов евро за сезон.
Рэмси перебрался в Турин в 2019 году. С тех пор он провел за команду только 69 матчей, так как регулярно получал травмы.
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