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«Ювентус» хочет продать Рэмси из-за высокой зарплаты

«Ювентус» хочет продать полузащитника Аарона Рэмси
15:58
Аарон Рэмси. Фото Instagram
Аарон Рэмси. Фото Instagram
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«Ювентус» хочет продать полузащитник Аарона Рэмси в ближайшее трансферное окно. Туринский клуб хочет расстаться с дорогостоящим игроком, который не имеет твердого места в составе, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Нынешний контракт валлийца рассчитан до лета 2023 года. Его зарплата составляет 7 миллионов евро за сезон.

Рэмси перебрался в Турин в 2019 году. С тех пор он провел за команду только 69 матчей, так как регулярно получал травмы.

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Иван Шитик все материалы автора

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