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Видаль и Санчес стоят на выход. «Интер» хочет расстаться с самыми дорогостоящими игроками

«Интер» хочет расстаться с полузащитником Артуро Видалем и нападающим Алексисом Санчесом
15:41
Алексис Санчес и Артуро Видаль. Фото AFP
Алексис Санчес и Артуро Видаль. Фото AFP
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«Интер» хочет уже в зимнее трансферное окно расстаться с полузащитником Артуро Видалем и нападающим Алексисом Санчесом. Они являются самыми высокооплачиваемыми игроками миланского клуба: Видаль получает 6,5 миллиона евро в год, Санчес — 7 миллионов, сообщает La Gazzetta dello Sport.

При этом, Санчес в этом сезоне провел на поле только 70 минут. Видаль отыграл в два раза больше — 140 минут. И даже забил один гол.

Миланский клуб готов отпустить футболистов из Чили даже бесплатно, чтобы сэкономить на их высокой зарплате.

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Иван Шитик все материалы автора

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