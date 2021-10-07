Видаль и Санчес стоят на выход. «Интер» хочет расстаться с самыми дорогостоящими игроками
«Интер» хочет расстаться с полузащитником Артуро Видалем и нападающим Алексисом Санчесом
15:41
«Интер» хочет уже в зимнее трансферное окно расстаться с полузащитником Артуро Видалем и нападающим Алексисом Санчесом. Они являются самыми высокооплачиваемыми игроками миланского клуба: Видаль получает 6,5 миллиона евро в год, Санчес — 7 миллионов, сообщает La Gazzetta dello Sport.
При этом, Санчес в этом сезоне провел на поле только 70 минут. Видаль отыграл в два раза больше — 140 минут. И даже забил один гол.
Миланский клуб готов отпустить футболистов из Чили даже бесплатно, чтобы сэкономить на их высокой зарплате.
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