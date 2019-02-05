"Ювентус" готовит три трансфера по желанию Роналду

"Ювентус" в летнее трансферное окно попытается совершить три покупки по заказу своего португальского нападающего Криштиану Роналду, сообщает Tuttosport.

Первым в списке Роналду, отмечающего сегодня свой 34-й день рождения, стоит форвард "Реала" Иско, который летом может покинуть команду ввиду разногласий с ее главным тренером Сантьяго Солари.

Также португалец хотел бы видеть в "Ювентусе" еще одного своего бывшего партнера по "Реалу" - бразильского защитника Марселу. Под третьим номером в списке Роналду идет Хамес Родригес, у которого не наладились отношения с главным тренером "Баварии" Нико Ковачем.

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