«Ювентус» готов заплатить за Кулушевски 30 миллионов евро

«Ювентус» претендует на полузащитника «Пармы» Деяна Кулушевски. Туринцы готов заплатить за 19-летнего шведа 30 миллионов евро, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

Также игроком предметно интересуется «Интер». Ранее появлялась информация, что за Кулушевски следят клубы из Англии, в том числе «Вулверхмптон», «Арсенал» и «Манчестер Сити».

В текущем сезоне на счету Кулушевски 2 гола и 5 результативных передач в 12 матчах серии А.

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