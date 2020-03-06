«Ювентус» готов платить Зидану 8 миллионов евро в год

«Ювентус» по окончании сезона хочет предложить главному тренеру «Реала» Зинедину Зидану трехлетний контракт, информирует Daily Mail. При этом годовой оклад 47-летнего французского специалиста может составить 8 миллионов евро. Это максимальная сумма, разрешенная политикой клуба для тренера.

Как отмечается, руководство «Ювентуса» считает Зидана идеальным кандидатом. Кроме того, француз поддерживает хорошие отношения с президентом клуба Андреа Аньелли.

Сам Зидан также рассматривает возможность ухода в «Ювентус», за который он выступал с 1996 по 2001 год.