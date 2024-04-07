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«Аталанта» проиграла «Кальяри», Миранчук не вышел на поле

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Аталанта» в гостях уступила «Кальяри» в матче 31-го тура итальянской серии А — 1:2.

Бергамаски вышли вперед на 13-й минуте, отличился Джанлука Скамакка. Победу хозяевам принесли голы Томмазо Ауджелло (42-я минута) и Николаса Виолы (88-я).

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук провел всю игру на скамейке запасных.

Италия. Серия А. 31-й тур
07 апр, 19:00. Unipol Domus (Кальяри)
Кальяри
2:1
Аталанта

В параллельном матче «Дженоа» на выезде победил «Верону» — 2:1.

Италия. Серия А. 31-й тур
07 апр, 19:00. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
1:2
Дженоа

1
1
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«Асколи» Карреры и «Венеция» Ваноли сыграли вничью в серии Б
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 30 25 4 1 73-14 79
2
 Милан 31 21 5 5 60-34 68
3
 Ювентус 30 17 8 5 44-24 59
4
 Болонья 31 16 10 5 45-25 58
5
 Рома 31 16 7 8 56-35 55
6
 Аталанта 30 15 5 10 55-34 50
7
 Наполи 31 13 9 9 48-38 48
8
 Лацио 31 14 4 13 37-34 46
9
 Торино 31 11 11 9 31-29 44
10
 Фиорентина 29 12 7 10 42-34 43
11
 Монца 31 11 9 11 34-41 42
12
 Дженоа 31 9 11 11 34-38 38
13
 Кальяри 31 7 9 15 32-52 30
14
 Лечче 31 6 11 14 26-48 29
15
 Удинезе 30 4 16 10 29-45 28
16
 Эмполи 31 7 7 17 25-47 28
17
 Верона 31 6 9 16 28-42 27
18
 Фрозиноне 31 6 8 17 38-61 26
19
 Сассуоло 31 6 7 18 36-59 25
20
 Салернитана 31 2 9 20 25-64 15
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5.04 21:45
Салернитана – Сассуоло
 2 : 2
6.04 16:00
Милан – Лечче
 3 : 0
6.04 19:00
Рома – Лацио
 1 : 0
6.04 21:45
Эмполи – Торино
 3 : 2
7.04 13:30
Фрозиноне – Болонья
 0 : 0
7.04 16:00
Монца – Наполи
 2 : 4
7.04 19:00
Кальяри – Аталанта
 2 : 1
7.04 19:00
Верона – Дженоа
 1 : 2
7.04 21:45
Ювентус – Фиорентина
 - : -
8.04 21:45
Удинезе – Интер
 - : -
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 23
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 15
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 13
П
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 8
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 7
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 29 1 3
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 25 1 6
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 21 1 5
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