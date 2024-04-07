«Аталанта» проиграла «Кальяри», Миранчук не вышел на поле

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«Аталанта» в гостях уступила «Кальяри» в матче 31-го тура итальянской серии А — 1:2.

Бергамаски вышли вперед на 13-й минуте, отличился Джанлука Скамакка. Победу хозяевам принесли голы Томмазо Ауджелло (42-я минута) и Николаса Виолы (88-я).

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук провел всю игру на скамейке запасных.

В параллельном матче «Дженоа» на выезде победил «Верону» — 2:1.