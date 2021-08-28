«Ювентус» проиграл «Эмполи» в первом матче после ухода Роналду
«Ювентус» дома уступил «Эмполи» (0:1) в матче второго тура чемпионата Италии.
На 21-й минуте гол забил Леонардо Манкузо. Туринский клуб провел первый матч после ухода Криштиану Роналду. Португальский форвард перешел в «Манчестер Юнайтед».
«Юве» с одним очком занимает 13-е место в турнирной таблице. У «Эмполи» три очка и 11-е место. В следующем туре «Ювентус» на выезде сыграет с «Наполи», а «Эмполи» примет «Венецию».
Чемпионат Италии. Серия А
2-й тур
«Ювентус» — «Эмполи» — 0:1 (0:1)
Гол: Манкузо, 21.
«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи, Данилу, Алекс Сандру, де Лигт, Рабьо (Бернардески, 55), Маккенни (Мората, 46), Бентанкур (Кулушевски, 67), Куадрадо (Де Шильо, 82), Дибала, Кьеза (Локателли, 66).
«Эмполи»: Викарио, Стоянович, Луперто, Маркицца, Исмайли, Хаас, Бандинелли (Хендерсон, 80), Байрами (Штулац, 70), Риччи, Кутроне (Журковски, 80), Манкузо (Пинамонти, 72).
Предупреждения: Стоянович, 32. Кутроне, 44. Исмайли, 56. Бернардески, 81. Данилу, 90.
Судья: Герсини.
28 августа. Турин. Стадион «Алльянц».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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