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«Ювентус» проиграл «Эмполи» в первом матче после ухода Роналду

28 августа 2021, 23:40
«Эмполи» обыграл «Ювентус». Фото ФК «Эмполи»
«Эмполи» обыграл «Ювентус». Фото ФК «Эмполи»
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«Ювентус» дома уступил «Эмполи» (0:1) в матче второго тура чемпионата Италии.

На 21-й минуте гол забил Леонардо Манкузо. Туринский клуб провел первый матч после ухода Криштиану Роналду. Португальский форвард перешел в «Манчестер Юнайтед».

«Юве» с одним очком занимает 13-е место в турнирной таблице. У «Эмполи» три очка и 11-е место. В следующем туре «Ювентус» на выезде сыграет с «Наполи», а «Эмполи» примет «Венецию».

Чемпионат Италии. Серия А

2-й тур

«Ювентус» — «Эмполи» — 0:1 (0:1)

Гол: Манкузо, 21.

«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи, Данилу, Алекс Сандру, де Лигт, Рабьо (Бернардески, 55), Маккенни (Мората, 46), Бентанкур (Кулушевски, 67), Куадрадо (Де Шильо, 82), Дибала, Кьеза (Локателли, 66).

«Эмполи»: Викарио, Стоянович, Луперто, Маркицца, Исмайли, Хаас, Бандинелли (Хендерсон, 80), Байрами (Штулац, 70), Риччи, Кутроне (Журковски, 80), Манкузо (Пинамонти, 72).

Предупреждения: Стоянович, 32. Кутроне, 44. Исмайли, 56. Бернардески, 81. Данилу, 90.

Судья: Герсини.

28 августа. Турин. Стадион «Алльянц».

Ювентус — Эмполи

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Бетис 0
Реал 0
2-й тайм

П2

28%

1.96

Обе забьют - да

20%

1.64

Ф2 (0)

15%

1.46
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 5
Арсенал 0
Матч завершен

ТБ 2.5

31%

1.57

Обе забьют - нет

25%

1.79

Ф1 (-1.5)

16%

1.81
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 1
Челси 1
Матч завершен

Обе забьют - да

33%

1.79

X2

22%

1.57

ТМ 2.5

17%

1.87

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Евгений Петров все материалы автора

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