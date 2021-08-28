Бакайоко прибыл в Италию для перехода в «Милан»

Полузащитник «Челси» Темуе Бакайоко прибыл в Италию для прохождения медобследования для «Милана», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Ожидается, что французский хавбек переберется в клуб на правах аренды за 500 тысяч евро.

Перед переходом 26-летнего француза в миланский клуб синие продлят контракт с игроком до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Напомним, Бакайоко уже выступал за «Милан» на правах аренды в сезоне-2018/19.

В сезоне-2020/21 Бакайоко играл за «Наполи» на правах аренды. Он забил два гола и сделал две результативные передачи в 44 матчах.