Бакайоко прибыл в Италию для перехода в «Милан»
Полузащитник «Челси» Темуе Бакайоко прибыл в Италию для прохождения медобследования для «Милана», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Ожидается, что французский хавбек переберется в клуб на правах аренды за 500 тысяч евро.
Перед переходом 26-летнего француза в миланский клуб синие продлят контракт с игроком до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
Напомним, Бакайоко уже выступал за «Милан» на правах аренды в сезоне-2018/19.
В сезоне-2020/21 Бакайоко играл за «Наполи» на правах аренды. Он забил два гола и сделал две результативные передачи в 44 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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