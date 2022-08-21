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«Ювентус» должен продать кого-то из игроков, чтобы оформить трансфер Паредеса из «ПСЖ»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Ювентус» продолжает работу над оформлением трансфера полузащитника «ПСЖ» Леандро Паредеса, сообщает журналист Николо Скира.

Туринский уже согласовал с хавбеком условия личного контракта, однако сделка все еще не была оформлена. «Юве» для осуществления сделки сначала нужно продать кого-то из своих полузащитников.

Ранее появилась информация, что сумма трансфера Паредеса составит 25 миллионов евро.

Действующее соглашение 28-летнего аргентинца с «ПСЖ» продлится до июня 2023 года.

В минувшем сезоне хавбек провел 22 матча, в которых забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

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3
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4
 Ювентус 1 1 0 0 3-0 3
5
 Наполи 1 1 0 0 5-2 3
6
 Милан 1 1 0 0 4-2 3
7
 Аталанта 1 1 0 0 2-0 3
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 Фиорентина 1 1 0 0 3-2 3
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 Рома 1 1 0 0 1-0 3
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 Специя 2 1 0 1 1-3 3
11
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15
 Монца 1 0 0 1 1-2 0
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