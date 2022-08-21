«Ювентус» должен продать кого-то из игроков, чтобы оформить трансфер Паредеса из «ПСЖ»

«Ювентус» продолжает работу над оформлением трансфера полузащитника «ПСЖ» Леандро Паредеса, сообщает журналист Николо Скира.

Туринский уже согласовал с хавбеком условия личного контракта, однако сделка все еще не была оформлена. «Юве» для осуществления сделки сначала нужно продать кого-то из своих полузащитников.

Ранее появилась информация, что сумма трансфера Паредеса составит 25 миллионов евро.

Действующее соглашение 28-летнего аргентинца с «ПСЖ» продлится до июня 2023 года.

В минувшем сезоне хавбек провел 22 матча, в которых забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.